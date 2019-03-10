Мадуро заявил о новой кибератаке на один из энергообъектов Венесуэлы

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления на митинге в Каракасе заявил о новой кибератаке, которая помешала восстановить энергоснабжение в стране, передает El Comercio.

Он рассказал, что 9 марта энергоснабжение удалось восстановить почти на 70%. Однако в полдень произошла кибератака на один из источников, «который до этого работал отлично», в результате чего весь прогресс был прерван.

Мадуро заявил, что кибератака была организована США и венесуэльской оппозицией.

Напомним, 8 марта 22 штата Венесуэлы из 23, в том числе столица страны Каракас остались без электричества из-за сбоя. Также сообщалось об отсутствии воды, наземной телефонной связи и перебоях с мобильной связью. Депутат Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес сообщал, что из-за перебоев с электричеством в венесуэльских больницах с ноября 2018 по февраль 2019 года умерли 79 человек.

Национальная электрическая компания Венесуэлы сообщила, что причиной перебоев электричества стала диверсия на гидроэлектростанции «Эль-Гури». Министр информации и связи Венесуэлы Хорхе Родригес назвал кибератаку США причиной приостановки электроснабжения в стране. Мадуро также возложил ответственность за блэкаут на Соединенные Штаты. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что перебои с электричеством говорят о «неэффективности узурпатора».