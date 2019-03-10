Новая газетастать со–
участником

Мадуро заявил о новой кибератаке на один из энергообъектов Венесуэлы

Общество

 

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро во время выступления на митинге в Каракасе заявил о новой кибератаке, которая помешала восстановить энергоснабжение в стране, передает El Comercio.

Он рассказал, что 9 марта энергоснабжение удалось восстановить почти на 70%. Однако в полдень произошла кибератака на один из источников, «который до этого работал отлично», в результате чего весь прогресс был прерван. 

Мадуро заявил, что кибератака была организована США и венесуэльской оппозицией. 

Напомним, 8 марта 22 штата Венесуэлы из 23, в том числе столица страны Каракас остались без электричества из-за сбоя. Также сообщалось об отсутствии воды, наземной телефонной связи и перебоях с мобильной связью. Депутат Национальной ассамблеи Хосе Мануэль Оливарес сообщал, что из-за перебоев с электричеством в венесуэльских больницах с ноября 2018 по февраль 2019 года умерли 79 человек. 

Национальная электрическая компания Венесуэлы сообщила, что причиной перебоев электричества стала диверсия на гидроэлектростанции «Эль-Гури». Министр информации и связи Венесуэлы Хорхе Родригес назвал кибератаку США причиной приостановки электроснабжения в стране. Мадуро также возложил ответственность за блэкаут на Соединенные Штаты. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заявил, что перебои с электричеством говорят о «неэффективности узурпатора».

Теги:
кибератаки, венесуэла, мадуро, em
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera