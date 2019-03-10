В Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737. На его борту находились 157 человек

В Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737, который выполнял рейс в кенийский Найроби, сообщает Reuters со ссылкой на представителя авиакомпании Ethiopian Airlines, которой принадлежало воздушное судно.

По его словам, крушение произошло в 8:44 по местному времени (совпадает с московским). Агентство отмечает, что на борту самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.

Al Jazeera сообщает, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али выразил соболезнования родственникам погибших. О числе выживших и погибших в результате крушения в настоящее время не сообщается.

Самолет выполнял регулярный рейс между столицами Эфиопии Аддис-Абебой и Кении Найроби, отмечает Al Jazeera.