В Москве полиция изъяла баннеры у организаторов митинга «против изоляции российского интернета». Перед началом акции задержали активистов с воздушными шарами

обновление 12.53 Член Либертарианской партии Сергей Синицын рассказал «МБХ медиа», что перед началом митинга на проспекте Сахарова задержали восемь человек с воздушными шарами. Видео произошедшего опубликовал «Дождь». 13.34 «ОВД-Инфо» уточняет, что задержаны не восемь, а 15 человек, семь активистов были в другом автозаке. Среди них – трое несовершеннолетних.

В Москве полицейские изъяли у организаторов митинга «против изоляции российского интернета» баннеры и «задник» для сцены, рассказал «МБХ медиа» заявитель акции, член Либертарианской партии Антон Овчаров.

«Полиция без объяснения причин просто срезала все крепления и изъяла все наши баннеры и „задник“ сцены. Сказали, будет какой-то руководитель департамента региональной безопасности Москвы, который сейчас приедет. Все баннеры в микроавтобусе полиции», — сообщил он.

Овчаров отметил, что текст баннеров соответствует тем формулировкам, которые были указаны в заявке на согласование акции, в частности, это «Нет цензуре» и «Против изоляции рунета». «Причин юридических, по которым могли возникнуть претензии у полиции, мы не видим. В остальном — подготовка к митинга идет в спокойном режиме, и проблем особых не возникает», — сообщил Овчаров.

Митинг «против изоляции российского интернета» начнется 10 марта в 14:00 на проспекте Сахарова, власти Москвы ее согласовали. Заявленное количество участников – до десяти тысяч человек. «Паутина цензуры все дальше оплетает нашу жизнь. Мы против принятия закона об изоляции России от международной сети и требуем свободного интернета», – говорилось в сообщении об акции. Ее поддержал, в частности, мессенджер Telegram.

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Напомним, 12 февраля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об автономной работе российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций.

Авторы документа предложили обеспечить Россию нужной инфраструктурой для автономной работы российского сегмента интернета. В нем говорится и о том, что в России «сократят» данные граждан, передаваемые за рубеж, и определят трансграничные линии связи и точки обмена трафиком.

Сначала сообщалось, что для реализации законопроекта не нужны будут дополнительных денег, однако в федеральном бюджете на 2019-2021 годы на эти цели уже заложили 1,8 млрд рублей, а один из авторов закона Андрей Клишас сказал, что на его исполнение понадобится более 20 млрд рублей.