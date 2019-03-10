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Российский конькобежец Кулижников обновил мировой рекорд на дистанции 500 метров

Спорт

 

Российский конькобежец Павел Кулижников во время последнего этапа Кубка мира, который проходит в американском Солт-Лейк-Сити, обновил мировой рекорд на дистанции в 500 метров. 

Кулижников завершил дистанцию за 33,616 секунды, отмечает РИА Новости. До него мировой рекорд во время этого же забега обновил японский спортсмен Тацуя Синхама (33,835 секунды), который занял второе место. Третий результат показал японский конькобежец Юма Мураками (34,113 секунды).

Россиянин Руслан Мурашов занял шестое место (34,241 секунды), Виктор Муштаков – 11-е после падений (1 минута 09,197 секунды).

Кулижников является лидером перед последним стартом Кубка мира на этой дистанции, который пройдет 10 марта. 

Теги:
сша, коньки, em
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