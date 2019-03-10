Российский конькобежец Кулижников обновил мировой рекорд на дистанции 500 метров

Российский конькобежец Павел Кулижников во время последнего этапа Кубка мира, который проходит в американском Солт-Лейк-Сити, обновил мировой рекорд на дистанции в 500 метров.

Pavel Kulizhnikov (RUS) crushes world record to win 500m in 33.61 after Tatsuya Shinhama (JPN) already shaved 0.15 off the previous WR

📅 March 9, 2019

📍 Salt Lake City, 🇺🇸

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#⃣ #WCSpeed #SpeedSkating pic.twitter.com/BTmD2LtcHu — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) March 9, 2019

Кулижников завершил дистанцию за 33,616 секунды, отмечает РИА Новости. До него мировой рекорд во время этого же забега обновил японский спортсмен Тацуя Синхама (33,835 секунды), который занял второе место. Третий результат показал японский конькобежец Юма Мураками (34,113 секунды).

Россиянин Руслан Мурашов занял шестое место (34,241 секунды), Виктор Муштаков – 11-е после падений (1 минута 09,197 секунды).

Кулижников является лидером перед последним стартом Кубка мира на этой дистанции, который пройдет 10 марта.