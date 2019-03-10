В Пензенской области задержали координатора «Левого фронта» по ПФО и двух активистов. Они раздавали газеты с критикой губернатора

Полиция в Пензенской области задержала координатора «Левого фронта» по Приволжскому федеральному округу (ПФО) Сергея Падалкина и двоих активистов за раздачу газет, в которой была критика губернатора региона. Об этом Падалкин сообщил в своем фейсбуке.

Он сообщил, что в настоящее время он и двое активистов находятся в полиции. По словам правоохранителей, их задержали по заявлению администрации.

«Полицейские пытаются изъять часть тиража газеты „Любимый город“, якобы для экспертизы. На предмет чего должна проходить эта экспертиза — непонятно», — сообщил Падалкин «МБХ медиа». Координатор «Левого фронта» по ПФО утверждает, что он и активисты не совершали правонарушения, протоколов на них не составляли.

Падалкин добавил, что у активистов было примерно 1500 экземпляров газеты и отметил, что в издании содержится критика губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.