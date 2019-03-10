обвноление «Дождь» сообщил о задержании мужчины во время акции.

В Москве проходит митинг «против изоляции российского интернета», передает корреспондент «Новой газеты». По данным «Белого счетчика» на 14:00, в нем участвуют 2,9 тысячи человек.

Фото: Антон Карлинер – специально для «Новой»

Акция организована Либертарианской партией. Она проходит на проспекте Сахарова, московские власти ее согласовали. На акции присутствуют политики, общественные деятели и активисты, в частности, поэт Лев Рубинштейн и журналист Александр Плющев.

Фото: Антон Карлинер – специально для «Новой»

Участники акции вышли с разными лозунгами: «Русские достойны свободы», «Великой России — свободный интернет» и другими.

Фото: Михаил Гребенщиков – специально для «Новой»

Ранее сообщалось о задержании 15 человек с воздушными шарами перед началом митинга, эту информацию корреспонденту «Новой» подтвердил организатор. Их доставили в отделение полиции, сообщил в твиттере блогер Михаил Светов, входящий в состав федерального комитета Либертарианской партии. Перед началом митинга организаторы акции рассказали, что полиция изъяла у них баннеры и «задник» для сцены.

Доблестные правоохранители заводят дело на воздушные шары. pic.twitter.com/hLi1Q06eMh — Mikhail Svetov (@msvetov) March 10, 2019

Напомним, 12 февраля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об автономной работе российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций.

Авторы документа предложили обеспечить Россию нужной инфраструктурой для автономной работы российского сегмента интернета. В нем говорится и о том, что в России «сократят» данные граждан, передаваемые за рубеж, и определят трансграничные линии связи и точки обмена трафиком.

Сначала сообщалось, что для реализации законопроекта не нужны будут дополнительных денег, однако в федеральном бюджете на 2019-2021 годы на эти цели уже заложили 1,8 млрд рублей, а один из авторов закона Андрей Клишас сказал, что на его исполнение понадобится более 20 млрд рублей.