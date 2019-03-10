Bloomberg: российские «интернет-тролли» могут вмешаться в президентские выборы в США с применением новой тактики

Российские «интернет-тролли» планируют вмешаться в выборы президента США, которые пройдут в 2020 году, и использовать при этом новую тактику, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

По данным специалистов, «тролли» начали создавать разногласия по политическим вопросам, используя записи с фальшивых аккаунтов, а не создавая свой контент. «Вместо того, чтобы создавать контент самостоятельно, мы видим, что они его усиливают», — сказал директор по аналитическому анализу компании FireEye Inc. Джон Хультквист.

Старший исследователь компьютерных угроз компании Symantec Corp. Кэндид Вуист сказал, что он наблюдал сокращение создания нового контента с использованием поддельных учетных записей в 2017-2018 годах. По его словам, стали создавать аккаунты-подписчики, которые можно использовать как платформы для написания в 2020 году, сообщений, которые вызывают разногласия.

Вуист отметил, что стратегия заключается в том, что некоторые хакеры взламывают компьютерные устройства и используют их для создания большого числа учетных записей в социальных сетях. Он объяснил, что взломанные устройства используются для создания аккаунтов «правдоподобных подписчиков» фейковых аккаунтов и ставят им лайки.

Как отмечает Bloomberg, директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй говорил, что социальные сети остаются основным средством влияния других стран на выборы в США, и бюро работает над этой проблемой.

Скрытые усилия по увеличению «разобщающего контента» не являются новой техникой, отмечает Bloomberg, хакеры и «тролли» могут использовать ее в преддверии следующих президентских выборов в США.

По словам экспертов, в числе тех, кто будет пытаться обойти правила соцсетей, предположительно, будут представители Агентства интернет-исследований (известно как «фабрика троллей»), которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Напомним, США расследуют дело о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 году. Обвинения предъявлены нескольким компаниям и отдельным россиянам, в том числе Пригожину. Россия все обвинения отрицает.