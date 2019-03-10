На борту потерпевшего крушение в Эфиопии самолета находились трое россиян

На борту пассажирского самолета Ethiopian Airlines, который потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в столицу Кении Найроби находились трое россиян. Об этом сообщили представители Ethiopian Airlines Group во время пресс-конференции, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что в числе погибших граждане 33 государств. Всего на борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли во время крушения.

Напомним, самолет Boeing 737 потерпел крушение 10 марта в 8:44 по местному времени (совпадает с московским). Он выполнял регулярный рейс между столицами Эфиопии Аддис-Абебой и Кении Найроби.