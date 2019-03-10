«Белый счетчик»: в московском митинге за свободный интернет участвовали 15,3 тысячи человек. МВД сообщило о 6,5 тысячи участников

обновление «ОВД-Инфо» сообщает о задержании на проспекте Сахарова 13 человек.

Движение «Белый счетчик» сообщило, что на московский митинг за свободный интернет пришли 15,3 тысячи человек. По данным МВД, в акции приняли участие 6,5 тысяч человек, передает Интерфакс.

Фото: Антон Карлинер – специально для «Новой»

Акция в настоящее время завершилась. После нее задержали как минимум пятерых участников, передает корреспондент «Новой». Акция проходила на проспекте Сахарова и была согласована московскими властями. Ее организатором выступила Либертарианская партия. На мероприятии выступила группа IC3PEAK.

Выступление IC3PEAK. Фото: Антон Карлинер – специально для «Новой»

В акции приняли участие политики, активисты и общественные деятели, в том числе поэт Лев Рубинштейн, журналист Александр Плющев, издатель «Медиазоны» Сергей Смирнов и руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк.

Перед началом акции полицейские задержали 15 активистов с воздушными шарами, в том числе трех несовершеннолетних. Их доставили в отделение. Во время мероприятия задержали одного человека, об этом сообщил «Дождь». Также организаторы акции рассказали, что перед началом митинга полиция изъяла у них баннеры и «задник» для сцены.

Фото: Антон Карлинер – специально для «Новой»

Напомним, 12 февраля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об автономной работе российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций.

Авторы документа предложили обеспечить Россию нужной инфраструктурой для автономной работы российского сегмента интернета. В нем говорится и о том, что в России «сократят» данные граждан, передаваемые за рубеж, и определят трансграничные линии связи и точки обмена трафиком.

Сначала сообщалось, что для реализации законопроекта не нужны будут дополнительные деньги, однако в федеральном бюджете на 2019-2021 годы на эти цели уже заложили 1,8 млрд рублей, а один из авторов закона Андрей Клишас сказал, что на его исполнение понадобится более 20 млрд рублей.