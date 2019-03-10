В Петербурге активисты заблокировали вход в офис Роскомнадзора. Двух человек задержали

В Петербурге члены Либертарианской партии и движения «АгитРоссия» провели у здания Роскомнадзора акцию за свободу интернета, двух активистов задержали, сообщает «Фонтанка».

ЛПР и Агит Россия заблокировали офис Роскомнадзора в Петербурге pic.twitter.com/K89bIpbcFe — Dave Frenkel (@merr1k) March 10, 2019

Издание отмечает, что вход в офис Роскомнадзора заблокировали сигнальной лентой, рядом со входом повесили надписи «Здесь убивают русский интернет» и «Здесь насаждают цензуру». Активисты также зажгли красные фаеры.

Одиночные пикеты за свободу интернета проходили также на Невском проспекте.

Митинги за свободный интернет прошли 10 марта в ряде городов России, в том числе в Москве. «Белый счетчик» сообщал, что в нем участвовали 15,3 тысячи человек, в МВД насчитали 6,5 тысячи участников. До митинга задержали 15 активистов с воздушными шарами. После ее завершения «ОВД-Инфо» сообщило о задержании еще 13 человек.

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Напомним, 12 февраля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об автономной работе российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети в рамках санкций.

Авторы документа предложили обеспечить Россию нужной инфраструктурой для автономной работы российского сегмента интернета. В нем говорится и о том, что в России «сократят» данные граждан, передаваемые за рубеж, и определят трансграничные линии связи и точки обмена трафиком.

Сначала сообщалось, что для реализации законопроекта не нужны будут дополнительные деньги, однако в федеральном бюджете на 2019-2021 годы на эти цели уже заложили 1,8 млрд рублей, а один из авторов закона Андрей Клишас сказал, что на его исполнение понадобится более 20 млрд рублей.