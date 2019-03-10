Смольный заявил о сокращении площади застройки Пулковской обсерватории в пять раз. Ранее градозащитники сожгли чучело Минкульта и Академии наук

Площадь строительства ЖК «Планетоград» в охранной зоне Пулковской обсерватории в Петербурге уменьшится до 330 тысяч кв. м. вместо прежних 1,6 млн. кв. м.— об этом сообщили в пресс-службе Смольного по результатам встречи врио губернатора Петербурга Александра Беглова с Председателем Совета директоров компании «Сэтл Групп» Максимом Шубаревым.

О том, что компания- застройщик может «пойти навстречу» защитникам обсерватории, СМИ писали еще в декабре. Напомним, к 2023 году «Сэтл Групп» планирует завершить строительство масштабного жилого комплекса «Планетоград» вблизи от большого рефрактора Пулковской обсерватории. По мнению противников проекта (в числе которых и сотрудники обсерватории), тепловая «засветка» от жилых зданий сделает невозможным точные наблюдения, и лишит Пулково общепризнанного мирового статуса. «Новая» рассказывала, что, оспаривая выданное городом разрешение на строительство в охранной зоне, защитники обсерватории дошли до Верховного суда, который встал на сторону застройщика.

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По мнению активистов, принятое 10 марта решение о сокращении площади строительства также не решает проблемы «засветки». «Тепловых потоков даже от одного единственного дома достаточно, чтобы сделать всю работу астрономов бессмысленной, — прокомментировал «Новой в Петербурге» активист и сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Хохлов. — Кроме того, «Сэтл Групп» публично отказались только от тех территорий, на застройку которых у них еще даже не было получено разрешения».

Утром 10 марта противники застройки территории Пулковской обсерватории провели очередную акцию протеста, в рамках которой сожгли чучело, названное Минкураном (в честь Министерства культуры и Академии наук, которые отказались защищать территорию от строительства ЖК).

Акция защитников Пулковской обсерватории 10 марта / Фото: «Протестный Петербург»

Пулковская обсерватория была открыта в августе 1839 года. В настоящий момент она является основной астрономической обсерваторией Российской академии наук.