Либертарианец из Якутска рассказал об угрозах со стороны ФСБ после публикаций в прессе об избиении при задержании

Либертарианец из Якутска Антон Аммосов рассказал, что после того, как в прессе появились публикации о его избиении при задержании в ноябре 2018 года, сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) угрожал ему, сообщает «ОВД-Инфо».

Имени сотрудника ФСБ Аммосов не назвал. По его словам, после публикаций, 29 апреля, либертарианцу позвонил оперативник, занимающийся его делом, и попросил прийти в ФСБ якобы из-за изъятого телефона при обыске. Когда Аммосов пришел в ведомство вместе с адвокатом, сотрудник заявил, что хочет поговорить «один на один», но они отказались.

«Оперативник сказал, что ему очень не понравилось, что он увидел в публикации „Якутска вечернего“ свои фамилию и имя. Также он сказал, что читал текст и на ОВД-Инфо, поскольку там подробнее обо всем этом. Говорил, что я неадекватный вообще и зачем я все это сделал. Что я пиарюсь на этой ситуации, ругал меня, что все это всплыло», — сообщил он.

По словам Аммосова, сотрудник ФСБ сказал, что после публикаций его вызвали к начальству, и дал понять, что либертарианец не сможет «создать ему проблемы», намекнув, что из-за рассказа о подробностях задержания в ноябре 2018 года у Аммосова могут быть неприятные последствия. «Прямой угрозы не было, она была завуалирована», — сказал он, отметив, что, по словам оперативника, его телефоны и данные отправили в Москву.

Ранее Аммосов рассказывал «ОВД-Инфо», что в ноябре 2018 года сотрудники ФСБ задержали его в Северо-Восточном федеральном университете, где он работал, избивали и угрожали пытками. Либертарианец рассказывал, что на допросе в ФСБ его спрашивали про политические взгляды и отношение к анархизму, а пока его везли в ФСБ один из сотрудников цитировал комментарии, которые Аммосов оставлял на сайте ykt.ru. После произошедшего либертарианца уволили с работы.

В начале апреля сотрудники ФСБ приходили к Аммосову с обысками по делу о взрыве в Архангельске. Они утверждали, что либертарианец якобы переписывался с Михаилом Жлобицким, организатором взрыва, под другим именем. Со ссылкой на постановление о возбуждении дела «ОВД-Инфо» уточняло, что по нему Аммосов проходит как свидетель.

17-летний студент архангельского техникума Михаил Жлобицкий устроил взрыв в приемной управления ФСБ 31 октября прошлого года. Он погиб в результате произошедшего, три сотрудника ведомства получили ранения. Перед взрывом в чате анархистов в телеграме появилось сообщение от неизвестного о том, что он берет на себя ответственность за взрыв. Мотивом он назвал пытки и фабрикацию уголовных дел сотрудниками спецслужб.

«ОВД-Инфо» сообщало, что в конце марта и начале апреля обыски и допросы по делу о взрыве прошли минимум в шести городах России — Москве, Челябинске, Мурманске, Пензе, Кирове и Хабаровске.