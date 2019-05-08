В Бурятии судья покончил жизнь самоубийством возле здания суда

В гараже возле здания Прибайкальского районного суда в селе Турунтаево нашли тело федерального судьи Александра Бякова, сообщает Следственный комитет (СК) по республике Бурятия. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством.

Следователи изъяли видеозапись, на которой видно, как вечером 7 мая судья выходит из здания суда, направляется к гаражу и заходит внутрь. Никого из посторонних камеры наблюдения не зафиксировали.

СК возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). «Данных об убийстве нет, просто формальная статья», — пояснили «Медиазоне» в пресс-службе ведомства.

Александр Бяков был назначен судьей в октябре 2012 года, пишет «Номер один». По информации местного издания, незадолго до смерти у Бякова произошел конфликт на работе.

СМИ отмечает, что сложности в работе Прибайкальского райсуда начались в марте 2016 года после того, как председателем назначили Сэсэг Будаеву, под чьим руководством значительно выросла текучка кадров. После ее прихода в отставку ушли восемь помощников и секретарей, а вчера — еще одна судья, передает издание.