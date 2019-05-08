Суд в Москве арестовал студента с инвалидностью по делу об организации экстремистского сообщества

Пресненский районный суд Москвы до 6 июля арестовал 21-летнего студента Даниила Бондаря, подозреваемого в создании экстремистского сообщества (ч.1, 2 ст. 282.1 УК). Об этом «Новой газете» сообщил его адвокат Ильнур Шарапов.

Кроме того, арестован еще один фигурант дела Кирилл Ученов, которого следствие также считает создателем экстремистского сообщества.

В постановлении о возбуждении уголовного дела (имеется в распоряжении «Новой») говорится, что Бондарь стал руководителем «нелегального крыла сообщества» не позднее августа 2017 года.

По версии следствия, с августа 2017 по декабрь 2018 года на территории в районе озера Круглое в Московской области и в столичном парке «Лосиный остров» участники экстремистского сообщества организовали тренировки по боевой подготовке с использованием стрелкового оружия.

Как рассказала сестра студента, Бондарь состоял в группе во «ВКонтакте» «Национальный блок» и ездил с друзьями в парк на тренировки по страйкболу. В его доме при обысках нашли страйкбольный пистолет и муляж пневматического оружия.

Накануне в квартиру к Бондарю пришли с обысками сотрудники правоохранительных органов. На видео, опубликованном РЕН, видно, как силовики избили Бондаря автоматами, после чего увезли его на допрос. Мать студента вызвала в здание Следственного комитета «скорую помощь», поскольку у него отслоилась сетчатка глаза, однако госпитализировать молодого человека отказались.

7 мая ФСБ отчиталась о задержании шести членов некой националистической организации. Точное число участников, которые входят в «экстремистское сообщество», пока неизвестно, однако подозреваемыми по делу, как следует из постановления, помимо Бондаря и Ученова, проходят Вячеслав Мухин, Даниил Седов, Виталий Колодежный и А. Горохов, некоторые из них — несовершеннолетние.