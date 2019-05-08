Журналистка «Открытых медиа» рассказала о визите сотрудников ФСБ к ее родственникам для «беседы» об анархистской организации

К родственникам журналистки «Открытых медиа» Юлии Кошеляевой пришли двое неизвестных, представившиеся сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ), чтобы провести беседу об анархистской организации «Народная самооборона». Об этом она рассказала «Новой газете».

По словам Кошеляевой, двое человек в штатском пришли днем в квартиру в Москве, где она прописана, но не проживает. Дома находилась мать журналистки. Представившиеся сотрудниками ФСБ показали удостоверения в дверной глазок, однако женщина не разглядела, что в них было написано.

«Они сказали, что хотят со мной поговорить, потому что я якобы связана, как они сказали, с террористической организацией “Народная самооборона”, которой в этом списке нет», — отметила Кошеляева.

Мать журналистки отказалась открыть дверь и потребовала предъявить повестку, однако сотрудники ФСБ заявили, что никаких документов у них нет. «Они сказали, что лучше бы мне поговорить с ними по-хорошему и открыть дверь, потому что иначе они “будут действовать”», — добавила Кошеляева.

Журналистка «Открытых медиа» написала несколько новостных заметок об анархистах, в частности об обысках у жительницы Карелии, которая стала подозреваемой по делу об оправдании терроризма из-за постов во «ВКонтакте» в поддержку студента Михаила Жлобицкого, который взорвал бомбу в здании архангельского УФСБ.

Кошеляева состояла в телеграм-чате «Народной самообороны», который использовала для работы над текстами, связанными с преследованиями участников организации. В чате, по словам журналистки, состояло около 650 человек. Она утверждала, что никакого отношения к деятельности движения не имеет.

С деятельностью «Народной самообороны», по мнению силовиков, связан аспирант МГУ Азат Мифтахов, который сейчас находится под арестом по делу о поджоге офиса «Единой России». Анархист отрицал свою вину, отмечая, что не состоял в движении, и считает уголовное дело сфабрикованным.

Движение «Народная самооборона», появившееся в 2013 году, позиционирует себя как «общественно-политическая организация непартийного типа» и анархистская медиаплатформа. Следователи на суде по делу Мифтахова заявляли, что организация «ставила своей целью неконституционную смену власти по сценариям цветных революций».