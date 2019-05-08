В аэропорту Минска задержали участника протестов в Ингушетии

Сотрудники пограничной службы аэропорта Минска задержали при вылете главу общественной организации «Выбор Ингушетии», участника протестов в республике и блогера Исмаила Нальгиева. Об этом сообщает руководитель ингушского отделения «Яблока» Руслан Муцольгов в своем фейсбуке.

По его словам, гражданский активист прошел регистрацию и досмотр для вылета в Европу, но его задержали на пограничном контроле, объяснив это тем, что Нальгиев якобы находится в розыске. Муцольгов утверждает, что активиста преследуют исключительно по политическим мотивам.

В пограничной службе Беларуси сообщили, что Нальгиев находился «в неких единых базах», добавил он в разговоре с «Кавказ.Реалиями». Муцольгов уточнил, что это списки людей, чье движение ограничивается, однако не базы розыска.

«Милиция в Минске связалась с инициатором розыска Ингушетией, те просят привести его в Смоленск и передать ингушским полицейским», — пишет глава регионального отделения «Яблока». Адвокат Нальгиева Антон Гашинский рассказал «Настоящему времени», что сначала блогера доставили в отделение МВД, а оттуда отвезли в Октябрьский отдел по гражданской миграции в Минске, где его могут держать только до 72 часов. Адвокат связывает задержание активиста с его участием в протестах в Ингушетии. По данным издания, Нальгиев собирался вылететь в Прагу.

Сотрудник отдела внутренних дел минского аэропорта сказал, что мужчину не выдадут России «без надлежащего процессуального оформления».

Напомним, в сентябре в Магасе прошли митинги против возможных поправок в закон о референдумах, которые бы убрали вопросы об изменениях границ Ингушетии из тем для всеобщего голосования. 26 марта в городе прошла очередная акция протеста. Власти согласовали ее до 18 часов, но некоторые активисты решили остаться на центральной площади. На следующий день между ними и полицейскими произошли столкновения, после которых по обвинению в применении насилия к силовикам (ч. 2 ст. 318 УК) арестовали уже более 20 человек.

Магасский районный суд также арестовал на 10 суток члена Совета тейпов Ингушетии Ахмеда Барахоева, лидера движения «Опора Ингушетии» Бараха Чемурзиева и его заместителя Мусу Мальсагова за организацию несогласованного митинга (ч.2 ст.20.2 КоАП). Позже МВД Ингушетии объявило в федеральный розыск организатора протестов Ахмеда Погорова.