В Мьянме потерпел крушение пассажирский самолет

Самолет бангладешской авиакомпании Biman совершил жесткую посадку в международном аэропорту Янгон в Мьянме. Воздушное судно развалилось на три части, сообщает издание The Myanmar Times.

Seeing this pic of @BimanAirlines at #Yangon International Airport on social media - it crashed on the runway - local news outlets report. #Myanmar pic.twitter.com/6Oc1YopBGe — Cape Diamond (@cape_diamond) May 8, 2019

По предварительным данным, лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, его фюзеляж сильно поврежден. Причиной могли стать погодные условия.

На борту находились 29 пассажиров и четверо членов экипажа, все они получили травмы разной степени тяжести, никто не погиб. Посол Бангладеш в стране Манджурул Карим Хан Чодхури сообщил местной газете о 30 пострадавших. По его словам, 19 человек госпитализировали, еще 11 пассажирам оказали помощь в медпункте аэропорта. Он добавил, что при посадке сломалось колесо самолета. Посол также уточнил, что тогда шел дождь с сильным порывистым ветром.

Аэропорт Янгона временно закрыт. На месте работают экстренные службы.