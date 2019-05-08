«Аэрофлот» отменил или перенес более десяти вылетов Superjet за сутки

Авиакомпания «Аэрофлот» 8 мая отменила или перенесла 11 рейсов, которые должны были выполнять самолеты Superjet. Об этом сообщает РБК после изучения электронных табло аэропортов. Авиакомпания также отменила 17 рейсов на 9 мая.

«Я думаю, это [такое количество отмен или переносов рейсов] из-за пристального внимания экипажа к состоянию самолета. При малейшем подозрении экипаж подает заявку об неисправности и отказывается выходить в рейс», — сказал изданию эксперт по авиационной безопасности, бывший сотрудник МАК Сергей Ковалев. По его словам, после катастрофы с участием Superjet-100 в Шереметьево экипажи уже не могут игнорировать некоторые неисправности и проверяют все, «вплоть до любых мелочей». Представитель «Аэрофлота» отказался от комментариев РБК.

Так, авиакомпания отменила рейсы из Москвы в Нижний Новгород, Пермь, Белгород, Гетеборг и обратные рейсы. Задержки коснулись рейсов из Москвы в Ригу и Минск и из Ростова-на-Дону в столицу. Все эти вылеты 7 и 8 мая должны были выполнять самолеты Superjet.

Пассажиры задержанного рейса из Москвы в Ригу рассказали о запахе гари в самолете, через два часа их пересадили на борт другого воздушного судна.

Лайнер «Аэрофлота» SuperJet-100 5 мая выполнял рейс Москва — Мурманск, однако вернулся в аэропорт Шереметьево и совершил жесткую посадку, из-за чего самолет загорелся. В результате аварии погиб 41 человек из 78 находящихся на борту. Следователи считают, что причиной катастрофы могла стать недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность или плохая погода.

Командир самолета Денис Евдокимов говорил, что из-за удара молнии пропала радиосвязь, лайнер перешел на аварийный режим управления, а после приземления загорелся. Источники РБК сообщили, что на допросе пилоты рассказали нескольких совершенных ими ошибках. Эксперты выяснили, что летчики после приземления не выключили двигатели и открыли в кабине боковое окно, что могло привести к усилению и распространению огня.

Также сообщалось, что причиной инцидента мог стать скачок напряжения при попадании самолета в грозовой фронт «в комплексе с неоправданными действиями пилотов».