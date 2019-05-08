Трамп отказался предоставлять Конгрессу полную версию доклада Мюллера

Администрация президента США Дональда Трампа и генпрокурор Уильям Барр решили не предоставлять Конгрессу полную версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Об этом сообщила пресс-секретарь главы США Сара Сандерс.

По тексте опубликованного ею документа говорится, что Трамп воспользовался своим правом скрыть от Конгресса и общественности определенную информацию «из-за вопиющего злоупотребления власти» со стороны председателя юридического комитета Палаты представителей Джеррольда Надлера и в связи с просьбой генпрокурора. Такая прерогатива президента США позволяет обеспечить конфиденциальность процесса принятия решений в Белом доме.

Администрация президента посчитала, что Надлер своим «незаконным и безрассудным» требованием предоставить полную и не отредактированную версию документа пытался отвлечь внимание американцев от «исторически успешной президентской повестки и растущей экономики».

«Печально, что председатель Надлер заинтересован только в потворстве прессе и в том, чтобы радовать своих леворадикальных избирателей. Американцы заслуживают Конгресса, который сосредоточен на решении реальных проблем, таких как кризис на границе, высокие цены на лекарства, отпускаемые по рецепту, разрушающаяся инфраструктура нашей страны и многое другое», — отмечается в послании Белого дома.

В марте Барр предоставил Конгрессу краткую версию доклада Мюллера по итогам расследования о возможных нарушениях Трампа в ходе предвыборной кампании. После этого Надлер потребовал до 1 мая предоставить полную версию документа, но его запрос отклонили.

18 апреля Министерство юстиции опубликовало расширенную версию доклада из 400 страниц, однако из него исключили секретные сведения и показания некоторых свидетелей. Следствие не обнаружило доказательств того, что кто-то из американцев незаконно распространял похищенные российскими хакерами документы. При этом Барр сказал, что в докладе есть минимум десять эпизодов, которые можно трактовать как попытки Трампа воспрепятствовать правосудию, но их недостаточно для выдвижения обвинений.