«Тоттенхэм» выиграл у «Аякса» и впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Тоттенхэм» впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв нидерландский «Аякс» со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала турнира.

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Моура забил три мяча в ворота соперников во втором тайме, решающий гол он сделал на шестой добавленной минуте. Футболисты «Аякса» Маттейс де Лигт и Хаким Зиеш забили в ворота англичан на пятой и 35-й минуте.

Матч состоялся на стадионе «Йохан Кройф Арена» в Амстердаме. Первая игра команд закончилась со счетом 1:0 в пользу «Аякса».

В финале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» сыграет с «Ливерпулем». Матч пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано».