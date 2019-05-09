США ввели санкции против Ирана из-за отказа исполнить часть ядерной сделки

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против производства и экспорта стали, алюминия, меди и железа в Иране из-за отказа исполнить обязательства по ядерной сделке, следует из документа, опубликованной на сайте Белого дома.

Ограничительные меры направлены против производителей и собственников производства металлов в Иране, а также против тех, кто торгует иранскими металлами из страны. Активы компаний могут быть заблокированы по решению Минфина США.

Американские власти нацелены на лишение Ирана доходов, которые могут быть использованы для распространения оружия массового уничтожения, финансирования террористических группировок, агрессивных действий и военной экспансии.

«Политика США по-прежнему запрещает Ирану все пути к ядерному оружию и межконтинентальным баллистическим ракетам и противодействует его пагубной роли на Ближнем Востоке», — говорится в документе.

«Ядерная сделка» между Ираном и США, Россией, Францией, Германией, Великобританией и Китаем была заключена в 2015 году. В рамках соглашения Тегеран должен был приостановить производство ядерного оружия в обмен на снятие международных санкций.

В мае прошлого года Трамп объявил о выходе страны из соглашения, заявив, что данная сделка «никогда не принесет мира». Он говорил, что у США есть доказательства того, что Иран продолжает развивать ядерную программу. В августе 2018 года он подписал указ о восстановлении антииранских санкций.

В апреле 2019 года Иран решил «приостановить выполнение некоторых обязательств» по соглашению, в том числе прекратить ограничивать запасы обогащенного урана и тяжелой воды. Свое решение власти обосновали отсутствием «оперативных механизмов» для компенсации ущерба от санкций США со стороны стран-участниц.