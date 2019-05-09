В Госдуме предложили доставлять купленные в интернете лекарства с курьерами-фармацевтами

Комитет Госдумы по охране здоровья предложил доставлять лекарства, купленные в интернете, с помощью специалистов с фармацевтическим или медицинским образованием. Об этом пишет РБК со ссылкой на новую версию законопроекта о розничной продаже медикаментов онлайн.

В комитете считают, что такие курьеры смогут обеспечить «достоверность и безопасность отпуска лекарств», поскольку за их реализацию отвечает конкретная аптека, у которой есть лицензия.

«Отпускать лекарственные средства должны специалисты. А если это интернет [-магазин], который непонятно где находится и непонятно что приносит, это чревато опасными явлениями, могут доставить не то», — пояснил первый зампред комитета Федот Тумусов.

В Ассоциации компаний интернет-торговли посчитали требования к специалистам, которые доставляют лекарства, завышенными, поскольку фармацевтическая отрасль испытывает нехватку кадров. В аптечном ретейле также отметили дефицит специалистов, а также то, что с учетом стоимости услуг таких курьеров цена лекарства может вырасти.

Законопроект, разрешающий продажу лекарств через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, однако дальнейшего развития не получил. Ускорить его принятие призывал президент России Владимир Путин, отмечая, что продажа препаратов онлайн — «то, куда нам нужно двигаться».

Документ предусматривает, что продавать лекарства смогут аптечные и ветеринарные организации, у которых есть соответствующая лицензия. Продавать дистанционным способом разрешат только те препараты, которые отпускаются без рецепта.

Сейчас в России можно лишь забронировать лекарство на сайте аптеки и забрать его лично, торговля медикаментами через интернет запрещена. В октябре 2018 года союз фармацевтических организаций потребовал заблокировать интернет-магазин Ozon.ru, который сделал возможность заказывать лекарства онлайн. Прокуратура и Роскомнадзор отказались ограничить доступ к сайту.