Доход мэра Москвы Сергея Собянина за год увеличился более чем на миллион рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин заработал в прошлом году 7,6 млн рублей — эта сумма более чем на миллион рублей больше, чем он получил в 2017 году (6,5 млн рублей). Об этом говорится в декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте столичной мэрии.

В собственности градоначальника по-прежнему указан гараж площадью 26,8 кв. м, а в пользовании — квартира площадью 308,1 кв. м. Сведений о доходах близких родственников в декларации Собянина, как и в позапрошлом году, нет.

Наибольший доход в мэрии Москвы получил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин (81,3 млн рублей). В его собственности находятся таунхаус площадью 403 кв. м и квартира — 175,8 кв. м, а также два автомобиля марки Mercedes и один Lexus. В пользовании сына чиновника указаны квартира в России площадью 133 кв. м и дом в Израиле — 425,8 кв. м.

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7 мая «Левада-центр» опубликовал опрос, согласно которому в достоверность деклараций о доходах чиновников верят только 3% россиян. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недоверие респондентов связано с их недостаточной осведомленностью о системе проверки документов.