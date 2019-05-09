Спецслужбы Венесуэлы задержали соратника оппозиционера Хуана Гуайдо

Сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) задержали в Каракасе первого вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано, сообщил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в своем твиттере.

Alertamos al pueblo de Venezuela y la comunidad internacional:



El régimen secuestró al primer vicepresidente de la @AsambleaVE @edgarzambranoad.



Intentan desintegrar el poder que representa a todos los venezolanos, pero no lo van a lograr. pic.twitter.com/pA7vvV2nbu — Juan Guaidó (@jguaido) May 8, 2019

Самбрано находился в автомобиле в то время, как его окружили сотрудники спецслужб. После отказа выйти из машины, силовики отбуксировали транспортное средство, по последней информации, в тюрьму «Геликоид».

« Я предупреждаю всех, кто приказал это сделать, что им придется взять на себя ответственность за последствия преступлений. Они должны вовремя прекратить эти действия и взять на себя необратимые перемены, которые переживает страна », — заявил Гуайдо.

Задержание произошло через день после того, как власти Венесуэлы, подконтрольные действующему президенту Николасу Мадуро, распорядились привлечь к ответственности семерых представителей оппозиции за предполагаемое участие в госперевороте.

В конце апреля в Венесуэле возобновились столкновения после того, как Гуайдо призвал сторонников к осуществлению «финальной фазы» смены власти. В результате пострадали более 300 человек, еще более 200 были задержаны. Сообщалось, что из-за слишком поспешного начала операции сорвались договоренности оппозиции о свержении Мадуро с рядом чиновников, в том числе с министром обороны.