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Спецслужбы Венесуэлы задержали соратника оппозиционера Хуана Гуайдо

Политика

 

Сотрудники Боливарианской службы национальной разведки (SEBIN) задержали в Каракасе первого вице-спикера Национальной ассамблеи Эдгара Самбрано, сообщил лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо в своем твиттере.

Самбрано находился в автомобиле в то время, как его окружили сотрудники спецслужб. После отказа выйти из машины, силовики отбуксировали транспортное средство, по последней информации, в тюрьму «Геликоид».

«Я предупреждаю всех, кто приказал это сделать, что им придется взять на себя ответственность за последствия преступлений. Они должны вовремя прекратить эти действия и взять на себя необратимые перемены, которые переживает страна», — заявил Гуайдо.

Задержание произошло через день после того, как власти Венесуэлы, подконтрольные действующему президенту Николасу Мадуро, распорядились привлечь к ответственности семерых представителей оппозиции за предполагаемое участие в госперевороте.

В конце апреля в Венесуэле возобновились столкновения после того, как Гуайдо призвал сторонников к осуществлению «финальной фазы» смены власти. В результате пострадали более 300 человек, еще более 200 были задержаны. Сообщалось, что из-за слишком поспешного начала операции сорвались договоренности оппозиции о свержении Мадуро с рядом чиновников, в том числе с министром обороны.

Теги:
задержания, оппозиция, венесуэла, ek
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