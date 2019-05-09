Спасатели нашли тело четвертого погибшего при сходе лавины в горах на Алтае

Спасатели обнаружили тело четвертого туриста, погибшего при сходе лавины на Южно-Чуйском хребте в республике Алтай. Об этом Интерфаксу сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В поисковых работах задействованы 30 человек, в том числе семь кинологических расчетов и два вертолета. На месте поисков сохраняется лавиноопасная обстановка.

Для родственников погибших организован оперативный штаб в главном управлении МЧС по республике Алтай. В Горно-Алтайск прибывают родственники погибших, с ними работает психолог.

6 мая группа из девяти новосибирских туристов попала под лавину. Семеро человек погибли, двое выживших смогли добраться до ближайшего села Кош-Агач и рассказать о случившемся. Они не могли подать сигнал бедствия ранее, поскольку в горах не было связи.