В Москве отменили воздушную часть парада Победы из-за погодных условий

В Москве отменили воздушную часть парада Победы из-за низкой облачности и тумана, сообщает РИА Новости. Самолеты и вертолеты вернутся на аэродромы.

Предполагалось, что в день 74-й годовщины Победы над Красной площадью пролетят 74 воздушных судна на высоте от 150 до 450 метров и на скорости от 200 до 500 км/ч.

Парад начался в 10:00 с выноса на Красную площадь знамени Победы. По ней в пешей колонне пройдут более 13 тысяч солдат, офицеров, курсантов военных училищ и воспитанников кадетских корпусов.

Механизированную колонну возглавит танк Т-34. Всего по главной площади страны проедет 132 единицы военной техники. В параде впервые примет участие новый автомобиль-кабриолет Аurus.