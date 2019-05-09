Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки во время переговоров

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки в ходе переговоров. Об этом американский лидер заявил во время выступления во Флориде, передает телекомпания C-Span.

«Между прочим, вы видели тарифы, которые мы готовим? Они [Китай] сорвали сделку. Они (речь идет о визите вице-премьера Лю Хэ — ред.) прилетают завтра, но они сорвали сделку.

Они не могут так поступать, поэтому будут платить. Если мы не заключим сделку, нет ничего плохого в том, что мы будем получать больше 100 млрд долларов в год [после введения тарифов] », — заявил Трамп.