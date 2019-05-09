Суд в Черногории заочно осудил на 12 и 15 лет тюрьмы двух россиян за подготовку госпереворота

Высший суд Черногории заочно приговорил двух россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова к 15 и 12 годам лишения свободы соответственно по делу о попытке государственного переворота, сообщает Русская служба «Би-би-си». Лидеры «Демократического фронта» Андрия Мандич и Милан Кнежевич осуждены на пять лет каждый.

Прокуратура Черногории утверждала, что 16 октября 2016 года группа заговорщиков планировала покушение на премьер-министра Мило Джукановича. Местные власти заподозрили российские спецслужбы в причастности к попытке госпереворота, целью которого якобы было предотвратить вступление Черногории в НАТО.

В основу обвинения легли показания сербского националиста Александра Синджелича, который утверждал, что Шишмаков и Попов передали ему деньги на организацию госпереворота в Черногории. Позднее он отказался от своих слов. Всего по делу проходят 14 человек, они также получили разные сроки лишения свободы.

Черногория считает Эдуарда Шишмакова (изначально фигурировал в деле как Широков) и Владимира Попова (по другой версии, его настоящая фамилия Моисеев) сотрудниками российских спецслужб. Об этом тажке заявляли в своих расследованиях Bellingcat и The Insider. Шишмаков и Попов объявлены в международный розыск.

По данным расследователей, Попов-Моисеев живет в московском районе Черемушки в соседнем доме с Александром Петровым (известный также как Александр Мишкин), который, как утверждают журналисты, является сотрудником ГРУ и причастен к отравлению российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.