В Москве полицейские задержали подругу участницы Pussy Riot

обновление 14:51 На Веронику Никульшину составили протокол по ст. 6.9 КоАП (употребление наркотиков или отказ от прохождения медицинского освидетельствования), сообщает «Медиазона» со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Евгения Еникеева. Суд рассмотрит протокол завтра. 22:08 На четырех задержанных друзей Никульшиной также составили протоколы из-за отказа медосвидетельствования.

В Москве задержали Александру Альбову, подругу участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной, и ее молодого человека, сообщил в твиттере участник группы Петр Верзилов.

Молния - у подъезда дома задержали близкую подругу Ники Александру Альбову и ее молодого человека. Саша никогда не имела отношения ни к акциям, ни к политике, ни даже к театру - а просто близкая подруга Ники. Везут вдвоём в ОВД Кожуховский. Задержания друзей начались! pic.twitter.com/WAnROknGR2 — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) May 9, 2019

Задержанных без объяснения причин привели в ОВД «Южнопортовый». В дежурной части отдела полиции «Новой газете» сообщили, что девушку по фамилии Альбова к ним не доставляли.

Накануне полиция также, не указав причину, задержала саму Никульшину и ее четверых друзей, к которым она пришла в гости. Силовики заявляли, что им нужно провести опрос, поскольку «группа молодежи повредила некое государственное имущество».

Задержанных оставили на ночь в ОВД «Тверской». По словам Верзилова, сотрудники полиции уже второй день отказываются пускать к ним адвоката Дмитрия Джулая.

Ранее в апреле Никульшину задержали вместе с руководителями проекта «Театр. На Вынос» перед вручением премии «Золотая маска». Свои действия полицейские объяснили необходимостью проверить документы. После завершения церемонии задержанных отпустили из отдела.