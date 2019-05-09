РБК: основателя «Петронефти» заочно арестовали по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба»

По уголовному делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» заочно арестовали основателя холдинга «Петронефть» Романа Трушева, сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, он объявлен в международный розыск. Как утверждает депутат Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна, бизнесмен скрывается в Германии.

Издание отмечает, что на сайте Самарского районного суда есть две карточки о рассмотрении дела по избрании меры пресечения в отношении двух обвиняемых по ст. 215.3 УК, однако информация об именах скрыта.

Ранее «Медуза» назвала бизнесмена возможным бенефициаром компаний «Петронефть» и «Нефтеперевалка», которые фигурируют в деле о загрязнении нефти. Трушев это отрицал:

«С конца 2018 года я не имею к самарским активам никакого отношения... Попытки найти крайнего понятны, и разговоры всегда были и будут. Но меня в Самаре нет!».

В апреле Беларусь приостановила экспорт нефти по трубопроводу «Дружба» в страны Прибалтики и Польшу после того, как госконцерн «Белнефтехим» пожаловался на превышение хлорорганических соединений. Следователи возбудили уголовное дело.

7 мая суд в Самаре арестовал четырех фигурантов: гендиректора «Нефтеперевалки» Светлану Балабай, ее заместителя Рустама Хуснутдинова, гендиректора «Петронефти Актив» Владимира Жоголева и замдиректора компании «Магистраль» Сергея Баландина.

Их заподозрили в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК (организация преступного сообщества), ст. 158 УК (кража) и пунктами «а», «б» ч. 4 ст. 215.3 УК (приведение в негодность нефтепровода, совершенное из корыстных побуждений группой лиц).

Следователи считают, что в марте-апреле они поставили нефть с высоким содержанием хлорорганики в узел слива у села Николаевка Самарской области, чтобы скрыть хищения нефти на сумму не менее 1 млн рублей. Загрязненное сырье попало в хранилище в селе Лопатино, а затем в систему магистрального трубопровода. В результате восемь резервуаров парка «Лопатино» стали непригодными.