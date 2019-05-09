Аспирант МГУ Мифтахов рассказал о визите силовиков с угрозами «запуска репрессивного аппарата»

К аспиранту МГУ Азату Мифтахову, обвиняемому в поджоге офиса «Единой России», приходили двое неизвестных с угрозами. Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгений Еникеев.

По его словам, мужчины хотели «неформально» поговорить с Мифтаховым о его уголовном деле.

«Один из мужчин сказал, что он из внутренней разведки, как представился второй, Азат не запомнил, но он тоже был из правоохранительных органов», — написал Еникеев.

Мифтахов отказался с ними разговаривать, после чего мужчины начали ему угрожать «запуском репрессивного аппарата» и возбуждением второго уголовного дела. Правозащитник добавил, что намерен подать жалобу на действия неизвестных и сотрудников СИЗО.

По версии следствия, аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов был в числе шестерых человек, которые 31 января прошлого года разбили окно в офисе «Единой России» на Онежской улице. Следователи утверждали, что он связан с деятельностью анархистской организации «Народная самооборона». Сам Мифтахов полностью отрицал свою вину и заявлял, что дело против него сфабриковано.