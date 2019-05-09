В Югре силовики сорвали воздушный «Бессмертный полк» женского авиаклуба

В Сургуте силовики сорвали согласованную летную акцию «Бессмертный полк» женской пилотажной группы «Барсы». Об этом говорится на странице организации в инстаграме.

«Летный и технический состав без объяснения обстоятельств под угрозой неповиновения отправили в отделение полиции! Причина задержания — экстремизм!» — говорится в сообщении.

По словам представителей авиаклуба, силовики грубо отвечали на просьбы пилотажной группы предъявить удостоверения и игнорировали просьбы освободить взлетно-посадочную полосу.

«Была одна собака и люди с автоматами. 70% представителей силовых структур было без формы, машины и полицейские были без опознавательных знаков», — сказали летчики в разговоре с «Новой газетой». В авиаклубе также добавили, что всего силовики задержали десять человек.

Депутат Сургутской городской Думы и глава авиаклуба Евгений Барсов рассказал Ura.ru, что акция была согласована с Росавиацией. Причиной инцидента, по его словам, стала анонимная жалоба на состояние используемой техники: «Сказали, якобы у нас плохие самолеты, но это не так. Все было проверено и согласовано».

Позднее, как сообщается в инстаграме клуба, после вмешательства губернатора Югры Натальи Комаровой акцию разрешили провести в 15:30 по местному времени.