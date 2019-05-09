В Казахстане заблокировали СМИ и соцсети на фоне протестов перед досрочными выборами президента

обновление 21:54 В Актобе задержали гражданского активиста Алмаса Акдаулета, участника акции 1 мая. Журналист Крис Риклтон рассказал, что видел задержания трех человек на площади Алматы. Позже журналистам стало известно о задержании пяти человек в городе. Среди них Турсынкуль Жоланова, которую также задерживали на прошлой неделе за участие в несанкционированном протесте. Корреспонденты Азаттыка в Нур-Султане говорили о задержании еще одного мужчины на шествии «Бессмертного полка». Многие активисты сообщали, что у их домов дежурят силовики.

В Казахстане заблокировали сайты ряда местных СМИ и социальные сети, они доступны только для пользователей, которые находятся за пределами страны или используют прокси- и VPN-сервисы, сообщает «Радио Азаттык».

Среди ресурсов, которые оказались недоступны, — Vlast.kz, TIME.kz, Informburo.kz, HOLA News, Azattyq, «Уральская неделя», а также сайт Казахстанского бюро по правам человека, уточняет The Village Казахстан.

«Все заблокированные СМИ освещали подготовку к внеочередным выборам президента в Казахстане, ситуацию с активистами, а также писали о митингах, которые проходили 1 мая в Алматы и Нур-Султане», — добавляет издание.

По данным МВД, 1 мая во время мирных акций протеста, участники которых требовали проведения честных и прозрачных выборов, в столице Кахастана и Алматы задержали более 80 человек. Публичные мероприятия также прошли в Караганде, Шымкенте и Актобе.

Накануне власти предупредили, что участники возможных несанкционированных акций будут привлечены к ответственности. 9 мая стало известно о задержании правозащитника Ерлана Калиева и корреспондента Vlast.kz Данияра Молдабеков, которого позднее отпустили из полиции.

Досрочные выборы президента Казахстана состоятся 9 июня — они пройдут впервые после отставки Нурсултана Назарбаева, который в течение почти 29 лет был единственным президентом страны с 1991 года. Он побеждал на президентских выборах шесть раз.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала семь кандидатов в президенты, в том числе Касым-Жомарта Токаева, который был назначен главой Казахстана до истечения полномочий Назарбаева. Возглавляемая им партия «Нур Отан» поддержала кандидатуру Токаева.