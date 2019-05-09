СМИ: КНДР запустила неустановленные ракеты

Руководство КНДР 9 мая запустило два неустановленных реактивных снаряда в восточном направлении. Об этом сообщает южнокрейское агенство Ренхап со ссылкой на заявление Комитета начальников штабов Вооруженных сил.

По информации агентства, снаряды неопределенной модификации были запущены в 16:30 по местному времени (10:30 мск) из населенного пункта Синори на расстояние 420 и 270 километров. Там может находиться военная база с баллистическими ракетами малой и средней дальности «Склад» и «Нодон». Военные анализируют данные для установки типа снарядов. Предположительно это были две ракеты малой дальности, они пролетели над Северной Кореей и упали в Японском море, отмечает СМИ.

Сеул выразил обеспокоенность запусками снарядов, поскольку они «не способствуют усилиям по снижению военной напряженности на Корейском полуострове и улучшению отношений», пишет агенство со ссылкой на администрацию президента. Министерство обороны Японии сообщило, что запуски снарядов не нанесли никакого ущерба или прямой угрозы национальной безопасности государства.

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4 мая власти Северной Кореи подтвердили, что в ходе военных испытаний запустили несколько ракет малой дальности в направлении Японского моря. На учениях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, который распорядился увеличить боеспособность страны. Руководство США передало Японии, что эти снаряды могли быть баллистическими ракетами, пишет со ссылкой на источники агентство Киодо. По словам их собеседника, это мнение американские власти не станут официально озвучивать, чтобы избежать негативного влияния на переговоры лидеров двух стран.