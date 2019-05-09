Путин в пятый раз присоединился к маршу «Бессмертного полка»

Президент России Владимир Путин в День Победы присоединился к участникам акции «Бессмертный полк» в центре Москвы. Об этом сообщает Интерфакс.

Владимир Путин вновь прошел в колонне Бессмертного полка с портретом отца pic.twitter.com/GTn6LMDKOT — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) May 9, 2019

Путин с портретом своего отца-фронтовика возглавил шествие, рядом с ним шли автор идеи акции Геннадий Иванов, народный артист СССР Василий Лановой и ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева. Колонна участников выдвинулсь от стадиона «Динамо» с Ленинградского проспекта и направилась к Красной площади.

«Все эти парады, все шествия не для того, чтобы побряцать оружием и кого-то попугать. Это как раз в честь победителей. И эти знаки внимания к ним мы уделяем именно для того, чтобы ничего подобного больше не повторилось ни в нашей истории, ни в истории человечества», — сказал президент «Первому каналу» после акции. Путин также высоко оценил организацию парада в Москве, подчеркнув, что он прошел четко по плану и без сбоев.

Президент выразил сожаление по поводу отмены воздушной части парада из-за погоды: «Там нужно, по-моему, 400 метров видимости, а было всего 150, поэтому не получилось. Но в данном случае рисковать нет никакой необходимости, и безопасность и летчиков, и тех людей, которые находятся на Земле, прежде всего».

В пресс-службе столичной администрации сообщили, что в марше приняли участие более 500 тысяч человек, протяженность колонны составила около 4,5 км.

Акция «Бессмертный полк» проходит 9 мая в городах России и ряде других стран. Участники шествия несут в руках фотографии своих родственников, ветеранов Великой Отечественной войны, партизан, узников концлагерей, тружеников тыла, блокадников и других.