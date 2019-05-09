В центре Москвы ФСО задержала 19-летнего активиста за незаконные радиопереговоры

обновление 19:12 Пелевина отпустили. Он рассказал, что помогал команде канала «Другое мнение» в съемке видео. Задержание объяснили тем, что рациями активисты могли глушить связь сотрудников ФСО и прослушивать их переговоры.

В Москве сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) задержали 19-летнего активиста Александра Пелевина. Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на журналиста Ивана Егорова.

Егоров рассказал, что Пелевина задержали в центре столицы около станции метро Китай-Город. Силовики объяснили задержание незаконными радиопереговорами. По предположению «ОВД-Инфо», речь может идти о ч. 2 ст. 13.4 КоАП (нарушение правил радиобмена). Куда увезли активиста, пока неизвестно. На опубликованной записи задержания видно, как задержанный юноша сидит в автомобиле, а оператора оттесняют несколько бойцов ОМОНа.