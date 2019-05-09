В Иркутской области объявили режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти двух районов объявили режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Режим ЧС ввели мэры муниципальных образований Нижнеудинского и Боханского районов. Жителям районов запретили посещать леса до 14 мая. Отмечается, что сейчас в Иркутской области горят почти 17 тысяч гектаров леса, регион занимает первое место в стране по площади природных возгораний.

Леса патрулируют более двух тысяч человек. МЧС создало горячую линию для привлечения добровольцев и мониторинга обстановки. На территории всей области действует высокий и чрезвычайный уровень пожароопасности.

Ночью 8 мая из-за угрозы населенным пунктам сотрудники МЧС эвакуировали 54 жителя двух поселков. Всего с начала пожароопасного периода в Иркутской области зарегистрировали более 180 возгораний. Режим ЧС накануне также ввели в Баяндаевском и Иркутском районах области.

Напомним, режим ЧС в апреле объявили в Забайкальском крае. Там из-за ветра пожары перекинулись на населенные пункты. В результате пострадало почти 650 человек. Ущерб сельскому хозяйству Забайкалья оценили суммой более 800 млн рублей.