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В Москве из-за сильного ветра пострадали несколько человек

Общество

 

В Москве при падении деревьев от сильного ветра пострадали десять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, известно о пяти пострадавших в Восточном округе и троих — в Юго-Восточном. Собеседник агентства уточнил, что погибших нет. О четырех пострадавших также писал Интерфакс со ссылкой на источник. В пресс-службе префектуры ВАО опровергли информацию и заявили, что на территории округа никто не пострадал.

В парке «Кузьминки» несколько деревьев упали на отдыхающих людей, 42-летнего мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, 30-летнюю женщину осматривают медики. Это агентству подтвердили в пресс-службе префектуры ЮВАО.

Ранее МЧС по Москве предупредило, что 9 мая в столице до 21:00 возможны дождь, гроза и сильный ветер до 17 м/с.

Напомним, из-за погодных условий в Москве отменили воздушную часть парада Победы.

Теги:
непогода, москва, kb
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