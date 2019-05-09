В Москве из-за сильного ветра пострадали несколько человек

В Москве при падении деревьев от сильного ветра пострадали десять человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По его словам, известно о пяти пострадавших в Восточном округе и троих — в Юго-Восточном. Собеседник агентства уточнил, что погибших нет. О четырех пострадавших также писал Интерфакс со ссылкой на источник. В пресс-службе префектуры ВАО опровергли информацию и заявили, что на территории округа никто не пострадал.

В парке «Кузьминки» несколько деревьев упали на отдыхающих людей, 42-летнего мужчину госпитализировали с сотрясением мозга, 30-летнюю женщину осматривают медики. Это агентству подтвердили в пресс-службе префектуры ЮВАО.

Бессмертный полк – теперь ещё и непотопляемый. В этом году в Москве шествие прошло под дождём, градом и ветром – вполне себе в полевых условиях. pic.twitter.com/t1uGuLMqNP — baza (@bazabazon) May 9, 2019

Ранее МЧС по Москве предупредило, что 9 мая в столице до 21:00 возможны дождь, гроза и сильный ветер до 17 м/с.

Напомним, из-за погодных условий в Москве отменили воздушную часть парада Победы.