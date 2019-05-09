По Нижнему Тагилу после парада Победы провезли «фашиста» в клетке

По центру Нижнего Тагила по окончании парада Победы и шествия «Бессмертного полка» провезли в клетке человека, одетого в форму, похожую на форму военнослужащих нацистской Германии. На клетке было написано «Фашизм — на свалку истории». Вместе с мужчиной в клетке находились две бойцовские собаки. Фото опубликовал в своем фейсбуке один из инициаторов акции, директор городского цирка Руслан Марчевский.

По его мнению, в высмеивании фашизма нет ничего плохого. «В прошлом году прямо такой шум пошёл, начали говорить про бедный фашизм. Я не считаю, что он бедный, когда миллионы людей сжигали, детей убивали просто потому, что они лишними были. Когда искали новые варианты добычи крови из детей и гордились этим. Подвешивали их за подмышки, срезали пятки, и кровь из них очень хорошо текла, это было удобно», — заявил Марчевский изданию «Между строк».

В прошлом году в Нижнем Тагиле также прошла акция с «пленным немцем».

Руслан Марчевский руководит нижнетагильским цирком с 2015 года. В прошлом году он вместе с отцом Анатолием Марчевским, экс-директором екатеринбургского цирка, оказался в центре скандала: руководство Росгосцирка заявило, что некоторые активы екатеринбургского цирка перешли в собственность фирм, которые контролируют Марчевские. В результате Анатолия Марчевского отстранили от должности.