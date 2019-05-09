Умер журналист Сергей Доренко

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко погиб на 59-м году жизни после падения с мотоцикла.

Главный редактор "Говорит Москва" Сергей Доренко погиб в Москве. Радиостанция подтверждает эту информацию.https://t.co/qAvV9SSLtD pic.twitter.com/HpWWz0WBKN — #говоритмосква (@govoritmsk) May 9, 2019

«Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли», — рассказал источник агентства ТАСС. Телеграм-канал Mash пишет, что журналист пережил клиническую смерть и умер, не приходя в сознание.

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщил, что Доренко на мотоцикле выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в бетонное ограждение. По информации собеседника Интерфакса, у журналиста мог случиться приступ острой сердечной недостаточности, поэтому он потерял управление и упал. Точную причину должны опрелелить после вскрытия.

Телеканал «360» опубликовал видео момента аварии мотоцикла Сергея Доренко.

Сергей Доренко с 2014 года был главным редактором радиостанции «Говорит Москва». Он родился 18 октября 1959 года в Керчи. В 1982 году Доренко окончил в Москве РУДН. С 1985 года журналист начал работать на телевидении. Он работал на ВГТРК, радиостанции «Эхо Москвы», НТВ.

В 2000 году Доренко отстранили от эфиров на ОРТ после того, как в авторской программе поднималась тема затонувшей подводной лодки «Курск» и бездействии властей. С 2008 года он почти 6 лет был главным редактором радиостанции «Русская служба новостей». С 2012 году журналист стал активно вести свой блог на YouTube.