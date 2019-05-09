Во Франции на митинг профсоюзов вышло более 100 тысяч человек

Во Франции на митинг профсоюзных организаций против законопроекта о реформе государственной службы вышло почти 109 тысяч человек. Об этом пишет France Info со ссылкой на МВД.

В Париже на улицы вышли 18 тысяч человек, Всеобщая конфедерация труда (крупнейший профсоюз) при этом говорит о 30 тысячах в столице и 250 тысячах по всей стране.

Фото: L'Humanité

Выйти французов на улицы страны призвали девять профсоюзов, поскольку уже 13 мая нижняя палата парламента должна рассмотреть в первом чтении законопроект об изменении статуса госслужащих. Документ предполагает перевод на контрактную основу часть рабочих мест. Профсоюзы опасаются того, что это может привести к сокращению госслужащих, ухудшению труда и качества услуг и утверждают, что законопроект обусловлен исключительно принципами сокращения бюджета.

При этом французские власти считают, что законопроект позволит сделать госслужбу более привлекательной и доступной для граждан. Документ выписывается в план по сокращению 120 тысяч госслужащих к 2022 году.