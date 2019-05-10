«Арсенал» и «Челси» вышли в финал Лиги Европы

обновление 0:57 Английский «Челси» обыграл немецкий «Айнтрахт» по пенальти со счетом 3:4 и стал финалистом Лиги Европы. Первая игра завершилась вничью со счетом 1:1.

Лондонский клуб «Арсенал» в ответном матче обыграл «Валенсию» со счетом 2:4 и вышел в финал Лиги Европы.

Первый гол в ворота англичан на 11-й минуте забил Кевин Гамейро, но через 6 минут испанцы сравняли счет. Во втором тайме команды также забили по два гола. Пьер-Эмерик Обайманг сделал хет-трик и на 88-й минуте принес победу «Арсеналу».

После финального свистка судьи между игроками произошла небольшая потасовка.

Встреча прошла на испанском стадионе «Месталье». Первый полуфинальный матч закончился победой «Арсенала» со счетом 3:1.

Вторым финалистом Лиги Европы стал клуб «Челси». Итоговая игра турнира пройдет на Олимпийском стадионе в Баку 29 мая.