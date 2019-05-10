Главред Mash рассказал о задержании своего сотрудника на фоне обысков

обновление 11:01 Полиция задержала продюсера телеграм-канала Mash Михаила Кумброва за подделку документов (ч. 3 ст. 327 УК), сообщает РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, представители Московского центра автоматизированного управления воздушным движением сообщили о «подозрительном запросе», который поступил по электронной почте от имени Генпрокуратуры. Ведомство якобы требовало представить записи переговоров пилотов с диспетчерами перед катастрофой Superjet-100 в московском аэропорту Шереметьево. Представители службы безопасности предложили сотруднику прокуратуры явиться лично, после чего в Центр приехал мужчина с запросом от имени ведомства, который оказался поддельным. ФСБ задержала неизвестного, оказавшегося позднее сотрудником Mash.

Главный редактор интернет-проекта Mash Максим Иксанов сообщил о задержании одного из сотрудников редакции после обысков в офисе. Об этом он сообщил в разговоре с РБК.

«Нашего сотрудника действительно задержали. Его допрашивали сутки и так и не допустили к нему наших адвокатов», — заявил он. О причинах задержания не сообщается.

Вечером 9 мая Иксанов сообщил, что представители правоохранительных органов проводят обыски в редакции Mash. Они изымали компьютеры, просматривали документы и допрашивали сотрудников проекта.

«Оно и неудивительно, наши методы работы, наша политика, наша идеология очень многих не устраивает.

Но я хочу их разочаровать, мы продолжим работать, как работали, мы будем лучшими. И даже если у нас отнимут последний компьютер, мы будем писать с наших телефонов», — отметил Иксанов.

Новостной интернет-проект Mash, основанный выходцами из холдинга News Media Арама Габрелянова, появился в 2017 году. Идея его создания принадлежит бывшему заместителю главного редактора Life Никите Могутину. Телеграм-канал проекта является третьим по числу подписчиков (более 570 тысяч человек).