Информатора Wikileaks Челси Мэннинг освободили после двух месяцев ареста

Информатор WikiLeaks Челси Мэнннинг вышла на свободу после двух месяцев ареста (62 дня). Ее заключили под стражу за отказ дать показания в суде по делу о причастности к передаче секретных дипломатических и военных документов, сообщает CNN.

По словам адвокатов, Мэннинг освободили в связи с истечением срока полномочий большого жюри. В своем ходатайстве они отмечали, что у гособвинителей нет оснований добиваться от нее дачи показаний.

16 мая Мэннинг снова должна будет предстать перед судом. В случае повторного отказа от дачи показаний ее опять могут отправить под арест. Американские законы расценивают эти действия как неуважением к суду, которое может грозить тюремным заключением.

Активистка, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не намерена в будущем давать показания. По ее словам, все, что знала об утечке данных, Мэннинг уже рассказала на заседаниях военного трибунала в 2013 году.

В 2010 году американский военный Брэдли Мэннинг (позднее он сменил пол и имя) передал WikiLeaks более 700 тысяч военных документов, а также видеофайлы, касающиеся американской военной операции в Ираке. Мэннинга приговорили к 35 годам заключения.

В январе 2017 года Мэннинг вышла на свободу из военной тюрьмы в Канзасе по указу 44-го президента США Барака Обамы, который он подписал перед уходом с должности главы государства.