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Информатора Wikileaks Челси Мэннинг освободили после двух месяцев ареста

Общество

 

Информатор WikiLeaks Челси Мэнннинг вышла на свободу после двух месяцев ареста (62 дня). Ее заключили под стражу за отказ дать показания в суде по делу о причастности к передаче секретных дипломатических и военных документов, сообщает CNN.

По словам адвокатов, Мэннинг освободили в связи с истечением срока полномочий большого жюри. В своем ходатайстве они отмечали, что у гособвинителей нет оснований добиваться от нее дачи показаний. 

16 мая Мэннинг снова должна будет предстать перед судом. В случае повторного отказа от дачи показаний ее опять могут отправить под арест. Американские законы расценивают эти действия как неуважением к суду, которое может грозить тюремным заключением.

Активистка, в свою очередь, неоднократно заявляла, что не намерена в будущем давать показания. По ее словам, все, что знала об утечке данных, Мэннинг уже рассказала на заседаниях военного трибунала в 2013 году.

В 2010 году американский военный Брэдли Мэннинг (позднее он сменил пол и имя) передал WikiLeaks более 700 тысяч военных документов, а также видеофайлы, касающиеся американской военной операции в Ираке. Мэннинга приговорили к 35 годам заключения.

В январе 2017 года Мэннинг вышла на свободу из военной тюрьмы в Канзасе по указу 44-го президента США Барака Обамы, который он подписал перед уходом с должности главы государства.

Теги:
утечки, челси, арест, wikileaks, ek
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