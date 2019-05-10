Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты

Причиной смерти главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко стал разрыв аорты. «Аневризма грудной части аорты разорванная» — так говорится в заключении судебно-медицинской экспертизы.

О смерти Доренко стало известно накануне 9 мая. Он скончался на 59-ом году жизни после падения с мотоцикла на Николоямской улице в Москве. Прибывшим врачам не удалось его спасти.

Сергей Доренко родился 18 октября 1959 года в Керчи. В 1982 году он окончил в московский РУДН. С 1985 года журналист начал работать на телевидении и радио: на ВГТРК, «Эхе Москвы» и НТВ.

В 2000 году Доренко отстранили от эфиров на ОРТ после того, как в его авторской программе поднялась тема затонувшей подводной лодки «Курск» и бездействие властей.

С 2008 года он почти шесть лет был главным редактором радиостанции «Русская служба новостей». С 2012 году журналист стал активно вести свой блог на YouTube. С 2014 года Доренко работал главным редактором радиостанции «Говорит Москва».