Австрия объявила в международный розыск лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова

Полиция Австрии объявила в международный розыск бывшего лидера арт-группы «Война» Олега Воротникова, обвиняемого в незаконном обороте оружия и создании организации Der Krieg, сообщается в твиттере группы.

Лидеру российской арт-группы Война Олегу Воротникову (Вору Войны) предъявлено в окончательной редакции обвинение в создании, руководстве боевой организацией Der Krieg и в незаконном обороте оружия на территории Штирии. Он объявлен австрийской полицией в международный розыск pic.twitter.com/NZlCU7UJhZ — Группа Война (@free_voina) May 9, 2019

Ранее в сентябре прошлого года австрийские правоохранительных органы выдали ордер на его арест. В России против Воротникова возбуждено уголовное дело по статьям о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК) и об оскорблении (ст. 319 УК).

По версии российского следствия, в мае 2011 года во время несанкционированного митинга Воротников сорвал c нескольких полицейских форменные шапки, бросил их на проезжую часть и дважды ударил рукой по голове сотрудника полиции.

В тот же год Воротников и его жена Наталья Сокол вместе с детьми скрылись от следствия. В марте 2018 года активист вместе с семьей оказался в Австрии. До этого его задерживали в Праге при проверке документов и в Швейцарии, где он пытался получить политическое убежище.

Арт-группа «Война» была основана в 2007 году Олегом Воротниковым, Натальей Сокол, издателем «Медиазоны» Петром Верзиловым и учаcтницей Pussy Riot Надеждой Толоконниковой.

В 2010 году активистам арт-группы присудили премию «Инновация» за акцию «*** [член] в плену у ФСБ»: в Петербурге участники нарисовали на дороге 60-метровый фаллос, который при разводе мостов оказался напротив здания ведомства.