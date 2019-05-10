В США осудили уроженку России за хищение 200 тысяч долларов. Она выдавала себя за немецкую наследницу

Суд в Нью-Йорке приговорил уроженку России Анну Сорокину, выдававшую себя за немецкую наследницу, к 4-12 годам лишения свободы, сообщает Русская служба «Би-би-си».

В тюрьме ей придется провести не менее четырех лет, после чего срок могут изменить на условный. После отбытия заключения ее могут депортировать в Германию.

Девушку признали виновной в хищении более 200 тысяч долларов с ноября 2016 по август 2017 года. По версии следствия, она жила в долг в дорогих отелях и устраивала ужины для друзей, не платя по счетам. Сорокина подделывала чеки и использовала несуществующие документы.

Присяжные оправдали девушку по обвинению в хищении 22 млн долларов, которые она пыталась взять в кредит в банке, и 60 тысяч долларов на отдых в Марокко, которые вместо нее заплатила подруга Сорокиной, фоторедактор журнала Vanity Fair Рейчел Уильямс.

28-летняя Анна Сорокина (известная под фамилией Делви) родилась в России, в 2007 году ее семья переехала в Германию, где она окончила среднюю школу в городе Эшвайлер недалеко от Кельна.

В 2016 году она приехала в Нью-Йорк, где стала выдавать себя за дочь немецкого нефтяного магната, дипломата или просто богача. По данным СМИ, на самом деле ее отец работал в Германии водителем грузовика, а потом основал небольшую компанию компанию по обслуживанию отопительно-охладительного оборудования.