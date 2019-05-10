Bloomberg: США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран

Администрация президента США Дональда Трампа может расширить список стран, подозреваемых в валютных манипуляциях, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В расширенный список могут попасть Вьетнам, Индонезия, Ирландия, Малайзия, Россия и Таиланд, которые имеют большой профицит торгового баланса с США.

В последний отчет американское казначейство включило 12 стран, которые проверяются на предмет манипуляций валютой. Среди них — Китай, Канада, Мексика, Япония, Германия и другие.

Чтобы признать страну валютным манипулятором, государство должно иметь торговый профицит с США (более 20 млрд долларов в год), поддерживать активное сальдо текущего платежного баланса более чем в 3% ВВП и проводить постоянные интервенции на рынке иностранной валюты.