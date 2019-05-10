СМИ: против сотрудника Mash возбудили уголовное дело об использовании поддельных документов

Против продюсера интернет-проекта Mash Михаила Кумброва возбудили уголовное дело об использовании подложного документа (ст. 327 УК), сообщают ТАСС и Интерфакс со ссылкой на источники в силовых структурах.

По информации агентств, Кумбров приехал к представителям Московского центра автоматизированного управления воздушным движением и потребовал предоставить ему записи переговоров, связанных с катастрофой самолета в Шереметьево.

«Он не представился журналистом, а свой запрос подкрепил документом, якобы от имени Генпрокуратуры. Бумага в последствии оказалась поддельной», — отметил собеседник Интерфакса.

По его словам, Кумброва задержали 8 мая, и он до сих пор находится в отделении полиции. «У нас фактически два дня с ним не было связи. Только вчера адвокат еле-еле прорвался в отделение полиции, где держат журналиста», — рассказывал главный редактор Mash Максим Иксанов.

9 мая сотрудники правоохранительных органов провели обыски в редакции проекта. Силовки изымали компьютеры, просматривали документы и допрашивали сотрудников Mash. Исканов связал следственные мероприятия с тем, что «многих не устраивают» их методы работы и политика. При этом редакция отрицает «истории про аудиопереговоры и липовые корочки».

Новостной интернет-проект Mash, основанный выходцами из холдинга News Media Арама Габрелянова, появился в 2017 году. Идея его создания принадлежит бывшему заместителю главного редактора Life Никите Могутину. Телеграм-канал проекта является третьим по числу подписчиков (более 570 тысяч человек).

Лайнер «Аэрофлота» SuperJet-100, выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил жесткую посадку 5 мая. Самолет загорелся, в результате пожара погиб 41 человек из 78 находящихся на борту. Следователи считают, что причиной катастрофы могли стать недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность или плохая погода.