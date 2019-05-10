В Севастополе возбудили дело о вандализме после повреждения мемориала участникам Великой Отечественной войны

В Севастополе возбудили уголовное дело о вандализме после того, как неизвестные разбили мемориал памяти о погибших в Великой отечественной войне (ч. 1 ст. 214 УК), сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

Неизвестные повредили памятник в ночь на 9 мая. Речь идет о мемориале в селе Орловка Нахимовского района Севастополя, который был установлен три дня назад.

Памятник посвящен жителям населенного пункта, татарам и славянам, которые участвовали в Великой Отечественной войне. На плитах изображены 63 имени, 57 из которых — крымские татары.

«Силами и на средства местной крымскотатарской общины он был дополнен двумя гранитными плитами. Ранее на памятнике были высечены имена только 6 погибших, и среди них — ни одного крымскотатарского», — сообщало издание Crimean Tatars.